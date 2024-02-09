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Марчев Федор Федорович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Марчев Федор Федорович
Пол
муж
Номер записи
2040
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
22
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Федора Ивановича [4]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1492
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 22
01 | Марчев Поликарп Иванович: 44 / 51 | крестьянин - глава семьи
02 | Марчев Лаврентий Поликарпович: 15 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Марчев Тимофей Поликарпович: 7 / 14 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Марчев Федор Иванович: 28 / 35 | крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Марчев Прокофий Федорович: 7 / 14 | крестьянин - сын Федора Ивановича [4]
06 | Марчев Федор Федорович: новорожден / 7 | крестьянин - сын Федора Ивановича [4]
07 | Марчева Афимья Федоровна: - / 57 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Марчева Вера Петровна: - / 36 | крестьянка - жена Федора Ивановича [4]
09 | Марчева Матрена Федоровна: - / 13 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
10 | Марчева Прасковья Федоровна: - / 10 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
11 | Марчева Татьяна Федоровна: - / 8 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
12 | Марчева Авдотья Федоровна: - / 1 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.

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