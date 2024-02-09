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Марчев Федор Иванович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Марчев Федор Иванович
Пол
муж
Номер записи
2038
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
22
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1823
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1492
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 22
01 | Марчев Поликарп Иванович: 44 / 51 | крестьянин - глава семьи
02 | Марчев Лаврентий Поликарпович: 15 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Марчев Тимофей Поликарпович: 7 / 14 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Марчев Федор Иванович: 28 / 35 | крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Марчев Прокофий Федорович: 7 / 14 | крестьянин - сын Федора Ивановича [4]
06 | Марчев Федор Федорович: новорожден / 7 | крестьянин - сын Федора Ивановича [4]
07 | Марчева Афимья Федоровна: - / 57 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Марчева Вера Петровна: - / 36 | крестьянка - жена Федора Ивановича [4]
09 | Марчева Матрена Федоровна: - / 13 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
10 | Марчева Прасковья Федоровна: - / 10 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
11 | Марчева Татьяна Федоровна: - / 8 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
12 | Марчева Авдотья Федоровна: - / 1 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1823 ст.

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