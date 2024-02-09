Зубков Павел Васильевич
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Зубков Павел Васильевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2025
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 21
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 19
- Родственная связь
- сын Василия Михайловича [7]
- Дата рождения, указанная в РС
- 14.01.1857
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1492
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 21
01 | Зубков Григорий Борисович: 63 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Зубков Степан Григорьевич: 28 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Зубков Ефим Степанович: 5 / 12 | крестьянин - сын Степана Григорьевича [2]
04 | Зубков Федор Степанович: 3 / 10 | крестьянин - сын Степана Григорьевича [2]
05 | Зубков Михаил Федорович: 48 / 55 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
06 | Зубков Иван Михайлович: 17 / 24 | крестьянин - сын Михаила Федоровича [5]
07 | Зубков Василий Михайлович: 14 / 21 | крестьянин - сын Михаила Федоровича [5]
08 | Зубкова Агафья Максимовна: - / 70 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Зубкова Анна Максимовна: - / 37 | крестьянка - жена Степана Григорьевича [2]
10 | Зубкова Анна Степановна: - / 18 | крестьянка - дочь Степана Григорьевича [2]
11 | Зубкова Авдотья Степановна: - / 7 | крестьянка - дочь Степана Григорьевича [2]
12 | Зубкова Ирина Степановна: - / 4 | крестьянка - дочь Степана Григорьевича [2]
13 | Зубкова Аграфена Михайловна: - / 40 | крестьянка - жена Михаила Федоровича [5]
14 | Зубкова Матрена Михайловна: - / 18 | крестьянка - дочь Михаила Федоровича [5]
15 | Зубкова Авдотья Михайловна: - / 9 | крестьянка - дочь Михаила Федоровича [5]
16 | Зубкова Анна Михайловна: - / 4 | крестьянка - дочь Михаила Федоровича [5]
17 | Зубкова Марья Матвеевна: - / 24 | крестьянка - жена Ивана Михайловича [6]
18 | Зубкова Елизавета Ларионовна: - / 23 | крестьянка - жена Василия Михайловича [7]
19 | Зубков Павел Васильевич: - / 1 | крестьянин - сын Василия Михайловича [7]
20 | Зубков Федот Михайлович: - / 7 | крестьянин - сын Михаила Федоровича [5]
21 | Зубков Тихон Федорович: - / 48 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
22 | Зубков Андрей Тихонович: - / 14 | крестьянин - сын Тихона Федоровича [21]
23 | Зубков Антон Тихонович: новорожден / 4 | крестьянин - сын Тихона Федоровича [21]
24 | Зубков Лев Тихонович: - / 2 | крестьянин - сын Тихона Федоровича [21]
25 | Зубкова Агафия Васильевна: - / 40 | крестьянка - жена Тихона Федоровича [21]
26 | Зубкова Евгения Тихоновна: - / 17 | крестьянка - дочь Тихона Федоровича [21]
27 | Зубкова Матрена Тихоновна: - / 11 | крестьянка - дочь Тихона Федоровича [21]
28 | Зубкова Лукерья Тихоновна: - / 4 | крестьянка - дочь Тихона Федоровича [21]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- 14.01.1857 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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