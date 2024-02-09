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Зубков Степан Григорьевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Зубков Степан Григорьевич
Пол
муж
Номер записи
2008
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
21
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
28
Причина выбытия
умер
Год убытия
1858
Год рождения вычисленный
1822
Год смерти
1858
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1491
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 21
01 | Зубков Григорий Борисович: 63 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Зубков Степан Григорьевич: 28 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Зубков Ефим Степанович: 5 / 12 | крестьянин - сын Степана Григорьевича [2]
04 | Зубков Федор Степанович: 3 / 10 | крестьянин - сын Степана Григорьевича [2]
05 | Зубков Михаил Федорович: 48 / 55 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
06 | Зубков Иван Михайлович: 17 / 24 | крестьянин - сын Михаила Федоровича [5]
07 | Зубков Василий Михайлович: 14 / 21 | крестьянин - сын Михаила Федоровича [5]
08 | Зубкова Агафья Максимовна: - / 70 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Зубкова Анна Максимовна: - / 37 | крестьянка - жена Степана Григорьевича [2]
10 | Зубкова Анна Степановна: - / 18 | крестьянка - дочь Степана Григорьевича [2]
11 | Зубкова Авдотья Степановна: - / 7 | крестьянка - дочь Степана Григорьевича [2]
12 | Зубкова Ирина Степановна: - / 4 | крестьянка - дочь Степана Григорьевича [2]
13 | Зубкова Аграфена Михайловна: - / 40 | крестьянка - жена Михаила Федоровича [5]
14 | Зубкова Матрена Михайловна: - / 18 | крестьянка - дочь Михаила Федоровича [5]
15 | Зубкова Авдотья Михайловна: - / 9 | крестьянка - дочь Михаила Федоровича [5]
16 | Зубкова Анна Михайловна: - / 4 | крестьянка - дочь Михаила Федоровича [5]
17 | Зубкова Марья Матвеевна: - / 24 | крестьянка - жена Ивана Михайловича [6]
18 | Зубкова Елизавета Ларионовна: - / 23 | крестьянка - жена Василия Михайловича [7]
19 | Зубков Павел Васильевич: - / 1 | крестьянин - сын Василия Михайловича [7]
20 | Зубков Федот Михайлович: - / 7 | крестьянин - сын Михаила Федоровича [5]
21 | Зубков Тихон Федорович: - / 48 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
22 | Зубков Андрей Тихонович: - / 14 | крестьянин - сын Тихона Федоровича [21]
23 | Зубков Антон Тихонович: новорожден / 4 | крестьянин - сын Тихона Федоровича [21]
24 | Зубков Лев Тихонович: - / 2 | крестьянин - сын Тихона Федоровича [21]
25 | Зубкова Агафия Васильевна: - / 40 | крестьянка - жена Тихона Федоровича [21]
26 | Зубкова Евгения Тихоновна: - / 17 | крестьянка - дочь Тихона Федоровича [21]
27 | Зубкова Матрена Тихоновна: - / 11 | крестьянка - дочь Тихона Федоровича [21]
28 | Зубкова Лукерья Тихоновна: - / 4 | крестьянка - дочь Тихона Федоровича [21]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1822 ст.
Дата смерти
Вычислено 1858 ст.

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