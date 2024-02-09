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Большаков Максим Викторович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Большаков Максим Викторович
Пол
муж
Номер записи
2001
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
20
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
17
Родственная связь
внук главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1837
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1491
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 20
01 | Большаков Петр Евсеевич: 55 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Большаков Глеб Петрович: 29 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Большаков Лукьян Глебович: - / 2 | крестьянин - сын Глеба Петровича [2]
04 | Большаков Михаил Петрович: 20 / 27 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Большаков Осип Михайлович: 1 / 8 | крестьянин - сын Михаила Петровича [4]
06 | Большаков Егор Михайлович: - / 4 | крестьянин - сын Михаила Петровича [4]
07 | Большакова Марья Петровна: - / 16 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Большакова Прасковья Васильевна: - / 40 | крестьянка - жена Глеба Петровича [2]
09 | Большакова Афимья Глебовна: - / 14 | крестьянка - дочь Глеба Петровича [2]
10 | Большакова Мария Глебовна: - / 10 | крестьянка - дочь Глеба Петровича [2]
11 | Большакова Татьяна Глебовна: - / 6 | крестьянка - дочь Глеба Петровича [2]
12 | Большакова Наталья Андреевна: - / 29 | крестьянка - жена Михаила Петровича [4]
13 | Большаков Зот Петрович: 19 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
14 | Большаков Петр Зотович: новорожден / 4 | крестьянин - сын Зота Петровича [13]
15 | Большаков Михаил Евсеевич: 40 / 47 | крестьянин - брат главы семьи [1]
16 | Большаков Алексей Михайлович: 8 / 15 | крестьянин - сын Михаила Евсеевича [15]
17 | Большаков Максим Викторович: 14 / 21 | крестьянин - внук главы семьи [1]
18 | Большаков Николай Максимович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Максима Викторовича [17]
19 | Большакова Анна Максимовна: - / 25 | крестьянка - жена Зота Петровича [13]
20 | Большакова Афимья Киреевна: - / 48 | крестьянка - жена Михаила Евсеевича [15]
21 | Большакова Авдотья Михайловна: - / 17 | крестьянка - дочь Михаила Евсеевича [15]
22 | Большакова Дарья Дмитриевна: - / 20 | крестьянка - жена Максима Викторовича [17]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1837 ст.

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