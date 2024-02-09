Большакова Прасковья Васильевна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Большакова Прасковья Васильевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1992
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 20
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Глеба Петровича [2]
- Возраст по текущей РС
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1818
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1490
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 20
01 | Большаков Петр Евсеевич: 55 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Большаков Глеб Петрович: 29 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Большаков Лукьян Глебович: - / 2 | крестьянин - сын Глеба Петровича [2]
04 | Большаков Михаил Петрович: 20 / 27 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Большаков Осип Михайлович: 1 / 8 | крестьянин - сын Михаила Петровича [4]
06 | Большаков Егор Михайлович: - / 4 | крестьянин - сын Михаила Петровича [4]
07 | Большакова Марья Петровна: - / 16 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Большакова Прасковья Васильевна: - / 40 | крестьянка - жена Глеба Петровича [2]
09 | Большакова Афимья Глебовна: - / 14 | крестьянка - дочь Глеба Петровича [2]
10 | Большакова Мария Глебовна: - / 10 | крестьянка - дочь Глеба Петровича [2]
11 | Большакова Татьяна Глебовна: - / 6 | крестьянка - дочь Глеба Петровича [2]
12 | Большакова Наталья Андреевна: - / 29 | крестьянка - жена Михаила Петровича [4]
13 | Большаков Зот Петрович: 19 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
14 | Большаков Петр Зотович: новорожден / 4 | крестьянин - сын Зота Петровича [13]
15 | Большаков Михаил Евсеевич: 40 / 47 | крестьянин - брат главы семьи [1]
16 | Большаков Алексей Михайлович: 8 / 15 | крестьянин - сын Михаила Евсеевича [15]
17 | Большаков Максим Викторович: 14 / 21 | крестьянин - внук главы семьи [1]
18 | Большаков Николай Максимович: новорожден / 2 | крестьянин - сын Максима Викторовича [17]
19 | Большакова Анна Максимовна: - / 25 | крестьянка - жена Зота Петровича [13]
20 | Большакова Афимья Киреевна: - / 48 | крестьянка - жена Михаила Евсеевича [15]
21 | Большакова Авдотья Михайловна: - / 17 | крестьянка - дочь Михаила Евсеевича [15]
22 | Большакова Дарья Дмитриевна: - / 20 | крестьянка - жена Максима Викторовича [17]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1818 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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