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Сенчев Давыд Павлович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Сенчев Давыд Павлович
Пол
муж
Номер записи
1980
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Павла Семеновича [3]
Дата рождения, указанная в РС
24.07.1851
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1490
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 19
01 | Сенчев Яков Захарович: 63 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Сенчев Семен Иванович: 47 / - | крестьянин - зять главы семьи [1]
03 | Сенчев Павел Семенович: 26 / - | крестьянин - сын Семена Ивановича [2]
04 | Сенчев Никита Павлович: 9 / - | крестьянин - сын Павла Семеновича [3]
05 | Сенчев Кузьма Павлович: 3 / - | крестьянин - сын Павла Семеновича [3]
06 | Сенчев Давыд Павлович: - / 6 | крестьянин - сын Павла Семеновича [3]
07 | Сенчева Марья Терентьевна: - / 60 | крестьянка - жена Якова Захаровича [1]
08 | Сенчева Анна Ануфриевна: - / 56 | крестьянка - Жена Семена Ивановича [2]
09 | Сенчев Татьяна Григорьевна: - / 36 | крестьянка - жена Павла Семеновича [3]
10 | Сенчев Федосья Павловна: - / 12 | крестьянка - дочь Павла Семеновича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
24.07.1851 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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