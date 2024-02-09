Сенчев Давыд Павлович
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Сенчев Давыд Павлович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1980
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 19
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Павла Семеновича [3]
- Дата рождения, указанная в РС
- 24.07.1851
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1490
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 19
01 | Сенчев Яков Захарович: 63 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Сенчев Семен Иванович: 47 / - | крестьянин - зять главы семьи [1]
03 | Сенчев Павел Семенович: 26 / - | крестьянин - сын Семена Ивановича [2]
04 | Сенчев Никита Павлович: 9 / - | крестьянин - сын Павла Семеновича [3]
05 | Сенчев Кузьма Павлович: 3 / - | крестьянин - сын Павла Семеновича [3]
06 | Сенчев Давыд Павлович: - / 6 | крестьянин - сын Павла Семеновича [3]
07 | Сенчева Марья Терентьевна: - / 60 | крестьянка - жена Якова Захаровича [1]
08 | Сенчева Анна Ануфриевна: - / 56 | крестьянка - Жена Семена Ивановича [2]
09 | Сенчев Татьяна Григорьевна: - / 36 | крестьянка - жена Павла Семеновича [3]
10 | Сенчев Федосья Павловна: - / 12 | крестьянка - дочь Павла Семеновича [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- 24.07.1851 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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