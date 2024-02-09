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Сенчев Яков Захарович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Сенчев Яков Захарович
Пол
муж
Номер записи
1975
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
63
Причина выбытия
умер
Год убытия
1856
Год рождения вычисленный
1787
Год смерти
1856
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1490
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 19
01 | Сенчев Яков Захарович: 63 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Сенчев Семен Иванович: 47 / - | крестьянин - зять главы семьи [1]
03 | Сенчев Павел Семенович: 26 / - | крестьянин - сын Семена Ивановича [2]
04 | Сенчев Никита Павлович: 9 / - | крестьянин - сын Павла Семеновича [3]
05 | Сенчев Кузьма Павлович: 3 / - | крестьянин - сын Павла Семеновича [3]
06 | Сенчев Давыд Павлович: - / 6 | крестьянин - сын Павла Семеновича [3]
07 | Сенчева Марья Терентьевна: - / 60 | крестьянка - жена Якова Захаровича [1]
08 | Сенчева Анна Ануфриевна: - / 56 | крестьянка - Жена Семена Ивановича [2]
09 | Сенчев Татьяна Григорьевна: - / 36 | крестьянка - жена Павла Семеновича [3]
10 | Сенчев Федосья Павловна: - / 12 | крестьянка - дочь Павла Семеновича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1787 ст.
Дата смерти
Вычислено 1856 ст.

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