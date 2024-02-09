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Гусева Авдотья Михайловна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Гусева Авдотья Михайловна
Пол
жен
Номер записи
1971
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
18
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
жена Василия Михайловича [2]
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1489
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 18
01 | Гусев Михаил Петрович: 56 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Гусев Василий Михайлович: 31 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Гусев Матвей Васильевич: 11 / - | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
04 | Гусев Иван Васильевич: 8 / - | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
05 | Гусев Сергей Васильевич: 7 / - | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
06 | Гусев Давыд Васильевич: - / 6 | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
07 | Гусев Лаврентий Васильевич: - / 4 | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
08 | Гусев Абрам Васильевич: - / 2 | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
09 | Гусева Акулина Захаровна: - / 63 | крестьянка - жена главы семьи [1]
10 | Гусева Авдотья Михайловна: - / 38 | крестьянка - жена Василия Михайловича [2]
11 | Гусева Агафья Вуколовна: - / 18 | крестьянка - жена Матвея Васильевича [3]
12 | Гусев Филип Петрович: 49 / 56 | крестьянин - родной брат главы семьи [1]
13 | Гусева Авдотья Леонтьевна: - / 58 | крестьянка - жена Филиппа Петровича [12]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1820 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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