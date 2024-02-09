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Гусев Давыд Васильевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Гусев Давыд Васильевич
Пол
муж
Номер записи
1967
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
18
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Василия Михайловича [2]
Дата рождения, указанная в РС
25.06.1851
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1489
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 18
01 | Гусев Михаил Петрович: 56 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Гусев Василий Михайлович: 31 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Гусев Матвей Васильевич: 11 / - | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
04 | Гусев Иван Васильевич: 8 / - | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
05 | Гусев Сергей Васильевич: 7 / - | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
06 | Гусев Давыд Васильевич: - / 6 | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
07 | Гусев Лаврентий Васильевич: - / 4 | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
08 | Гусев Абрам Васильевич: - / 2 | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
09 | Гусева Акулина Захаровна: - / 63 | крестьянка - жена главы семьи [1]
10 | Гусева Авдотья Михайловна: - / 38 | крестьянка - жена Василия Михайловича [2]
11 | Гусева Агафья Вуколовна: - / 18 | крестьянка - жена Матвея Васильевича [3]
12 | Гусев Филип Петрович: 49 / 56 | крестьянин - родной брат главы семьи [1]
13 | Гусева Авдотья Леонтьевна: - / 58 | крестьянка - жена Филиппа Петровича [12]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
25.06.1851 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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