Гусев Матвей Васильевич
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Гусев Матвей Васильевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1964
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 18
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Василия Михайловича [2]
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1489
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 18
01 | Гусев Михаил Петрович: 56 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Гусев Василий Михайлович: 31 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Гусев Матвей Васильевич: 11 / - | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
04 | Гусев Иван Васильевич: 8 / - | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
05 | Гусев Сергей Васильевич: 7 / - | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
06 | Гусев Давыд Васильевич: - / 6 | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
07 | Гусев Лаврентий Васильевич: - / 4 | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
08 | Гусев Абрам Васильевич: - / 2 | крестьянин - сын Василия Михайловича [2]
09 | Гусева Акулина Захаровна: - / 63 | крестьянка - жена главы семьи [1]
10 | Гусева Авдотья Михайловна: - / 38 | крестьянка - жена Василия Михайловича [2]
11 | Гусева Агафья Вуколовна: - / 18 | крестьянка - жена Матвея Васильевича [3]
12 | Гусев Филип Петрович: 49 / 56 | крестьянин - родной брат главы семьи [1]
13 | Гусева Авдотья Леонтьевна: - / 58 | крестьянка - жена Филиппа Петровича [12]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1839 ст.
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