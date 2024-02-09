Кочеткова Авдотья Васильевна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Кочеткова Авдотья Васильевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1960
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 17
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена Сидора Родионовича [2]
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1489
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 17
01 | Кочетков Карп Федотович: 48 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Кочетков Сидор Родионович: 37 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
03 | Кочетков Иван Сидорович: 7 / 15 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
04 | Кочетков Никита Сидорович: 5 / 12 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
05 | Кочетков Давыд Сидорович: 1 / 7 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
06 | Кочетков Илья Сидорович: - / 4 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
07 | Кочетков Ефим Сидорович: - / 1 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
08 | Кочеткова Степанида Дементьевна: - / 53 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Кочеткова Анна Карповна: - / 18 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Кочеткова Авдотья Васильевна: - / 43 | крестьянка - жена Сидора Родионовича [2]
11 | Кочеткова Мария Сидоровна: - / 17 | крестьянка - дочь Сидора Родионовича [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1815 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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