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Кочетков Илья Сидорович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Кочетков Илья Сидорович
Пол
муж
Номер записи
1956
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
17
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Сидора Родионовича [2]
Дата рождения, указанная в РС
06.06.1853
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1489
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 17
01 | Кочетков Карп Федотович: 48 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Кочетков Сидор Родионович: 37 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
03 | Кочетков Иван Сидорович: 7 / 15 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
04 | Кочетков Никита Сидорович: 5 / 12 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
05 | Кочетков Давыд Сидорович: 1 / 7 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
06 | Кочетков Илья Сидорович: - / 4 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
07 | Кочетков Ефим Сидорович: - / 1 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
08 | Кочеткова Степанида Дементьевна: - / 53 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Кочеткова Анна Карповна: - / 18 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Кочеткова Авдотья Васильевна: - / 43 | крестьянка - жена Сидора Родионовича [2]
11 | Кочеткова Мария Сидоровна: - / 17 | крестьянка - дочь Сидора Родионовича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
06.06.1853 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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