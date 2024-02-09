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Кочетков Иван Сидорович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Кочетков Иван Сидорович
Пол
муж
Номер записи
1953
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
17
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Сидора Родионовича [2]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1843
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1489
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 17
01 | Кочетков Карп Федотович: 48 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Кочетков Сидор Родионович: 37 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
03 | Кочетков Иван Сидорович: 7 / 15 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
04 | Кочетков Никита Сидорович: 5 / 12 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
05 | Кочетков Давыд Сидорович: 1 / 7 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
06 | Кочетков Илья Сидорович: - / 4 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
07 | Кочетков Ефим Сидорович: - / 1 | крестьянин - сын Сидора Родионовича [2]
08 | Кочеткова Степанида Дементьевна: - / 53 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Кочеткова Анна Карповна: - / 18 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Кочеткова Авдотья Васильевна: - / 43 | крестьянка - жена Сидора Родионовича [2]
11 | Кочеткова Мария Сидоровна: - / 17 | крестьянка - дочь Сидора Родионовича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1843 ст.

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