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Хрипунова Татьяна Васильевна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Хрипунова Татьяна Васильевна
Пол
жен
Номер записи
1949
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
16
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
дочь Василия Дмитриевича [3]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1488
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 16
01 | Хрипунов Яков Дмитриевич: - / 37 | крестьянин - глава семьи
02 | Хрипунов Архип Яковлевич: - / 7 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Хрипунов Василий Дмитриевич: - / 22 | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Хрипунов Фома Дмитриевич: - / 18 | крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Хрипунов Осип Андреянович: - / 18 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
06 | Хрипунова Меланья Сергеевна: - / 58 | крестьянка - мать главы семьи [1]
07 | Хрипунова Афросинья Яковлевна: - / 15 | крестьянка - дочь Меланьи Сергеевны [6]
08 | Хрипунова Матрена Ивановна: - / 34 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Хрипунова Афимья Яковлевна: - / 13 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Хрипунова Мария Яковлевна: - / 3 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
11 | Хрипунова Наталья Николаевна: - / 22 | крестьянка - жена Василия Дмитриевича [3]
12 | Хрипунова Татьяна Васильевна: - / 1 | крестьянка - дочь Василия Дмитриевича [3]
13 | Хрипунова Дарья Степановна: - / 54 | крестьянка - мать Осипа Андриановича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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