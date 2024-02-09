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Хрипунова Наталья Николаевна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Хрипунова Наталья Николаевна
Пол
жен
Номер записи
1948
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
16
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
жена Василия Дмитриевича [3]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1488
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 16
01 | Хрипунов Яков Дмитриевич: - / 37 | крестьянин - глава семьи
02 | Хрипунов Архип Яковлевич: - / 7 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Хрипунов Василий Дмитриевич: - / 22 | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Хрипунов Фома Дмитриевич: - / 18 | крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Хрипунов Осип Андреянович: - / 18 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
06 | Хрипунова Меланья Сергеевна: - / 58 | крестьянка - мать главы семьи [1]
07 | Хрипунова Афросинья Яковлевна: - / 15 | крестьянка - дочь Меланьи Сергеевны [6]
08 | Хрипунова Матрена Ивановна: - / 34 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Хрипунова Афимья Яковлевна: - / 13 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Хрипунова Мария Яковлевна: - / 3 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
11 | Хрипунова Наталья Николаевна: - / 22 | крестьянка - жена Василия Дмитриевича [3]
12 | Хрипунова Татьяна Васильевна: - / 1 | крестьянка - дочь Василия Дмитриевича [3]
13 | Хрипунова Дарья Степановна: - / 54 | крестьянка - мать Осипа Андриановича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1836 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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