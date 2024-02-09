Хрипунова Меланья Сергеевна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Хрипунова Меланья Сергеевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1943
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 16
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- мать главы семьи [1]
- Возраст по текущей РС
- 58
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1488
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 16
01 | Хрипунов Яков Дмитриевич: - / 37 | крестьянин - глава семьи
02 | Хрипунов Архип Яковлевич: - / 7 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Хрипунов Василий Дмитриевич: - / 22 | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Хрипунов Фома Дмитриевич: - / 18 | крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Хрипунов Осип Андреянович: - / 18 | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
06 | Хрипунова Меланья Сергеевна: - / 58 | крестьянка - мать главы семьи [1]
07 | Хрипунова Афросинья Яковлевна: - / 15 | крестьянка - дочь Меланьи Сергеевны [6]
08 | Хрипунова Матрена Ивановна: - / 34 | крестьянка - жена главы семьи [1]
09 | Хрипунова Афимья Яковлевна: - / 13 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Хрипунова Мария Яковлевна: - / 3 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
11 | Хрипунова Наталья Николаевна: - / 22 | крестьянка - жена Василия Дмитриевича [3]
12 | Хрипунова Татьяна Васильевна: - / 1 | крестьянка - дочь Василия Дмитриевича [3]
13 | Хрипунова Дарья Степановна: - / 54 | крестьянка - мать Осипа Андриановича [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1800 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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