Крючков Антон Абрамович
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Крючков Антон Абрамович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1932
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 15
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1488
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 15
01 | Крючков Абрам Григорьевич: 35 / 42 | крестьянин - глава семьи
02 | Крючков Емельян Абрамович: 4 / 11 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Крючков Антон Абрамович: - / 7 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Крючков Максим Абрамович: - / 2 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Крючкова Макрида Петровна: - / 41 | крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Крючкова Арина Абрамовна: - / 15 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Крючкова Марфа Абрамовна: - / 12 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Крючкова Акулина Абрамовна: - / 5 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1851 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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