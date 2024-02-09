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Крючков Антон Абрамович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Крючков Антон Абрамович
Пол
муж
Номер записи
1932
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
15
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1488
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 15
01 | Крючков Абрам Григорьевич: 35 / 42 | крестьянин - глава семьи
02 | Крючков Емельян Абрамович: 4 / 11 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Крючков Антон Абрамович: - / 7 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Крючков Максим Абрамович: - / 2 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Крючкова Макрида Петровна: - / 41 | крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Крючкова Арина Абрамовна: - / 15 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Крючкова Марфа Абрамовна: - / 12 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Крючкова Акулина Абрамовна: - / 5 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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