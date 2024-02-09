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Крючков Абрам Григорьевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Крючков Абрам Григорьевич
Пол
муж
Номер записи
1930
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
15
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1488
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 15
01 | Крючков Абрам Григорьевич: 35 / 42 | крестьянин - глава семьи
02 | Крючков Емельян Абрамович: 4 / 11 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Крючков Антон Абрамович: - / 7 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Крючков Максим Абрамович: - / 2 | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Крючкова Макрида Петровна: - / 41 | крестьянка - жена главы семьи [1]
06 | Крючкова Арина Абрамовна: - / 15 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Крючкова Марфа Абрамовна: - / 12 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Крючкова Акулина Абрамовна: - / 5 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1816 ст.

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