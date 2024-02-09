Карасикова Екатерина Варфоломеевна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Карасикова Екатерина Варфоломеевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1929
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 14
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Ворфоламея Михайловича [2]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1488
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 14
01 | Карасиков Михаил Кириллович: 39 / 46 | крестьянин - глава семьи
02 | Карасиков Ворфоломей Михайлович: 19 / 26 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Карасикова Прасковья Ивановна: - / 48 | крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Карасикова Аграфена Михайловна: - / 14 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
05 | Карасикова Авдотья Михайловна: - / 5 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Карасикова Пелагея Осиповна: - / 26 | крестьянка - жена Ворфоламея Михайловича [2]
07 | Карасиков Антон Варфоломеевич: - / 3 | крестьянин - сын Ворфоламея Михайловича [2]
08 | Карасиков Тимофей Михайлович: 4 / 11 | крестьянин - сын главы семьи [1]
09 | Карасикова Аксинья Варфоломеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Ворфоламея Михайловича [2]
10 | Карасикова Екатерина Варфоломеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Ворфоламея Михайловича [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1857 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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