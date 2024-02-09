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Карасиков Тимофей Михайлович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Карасиков Тимофей Михайлович
Пол
муж
Номер записи
1927
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1847
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1488
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 14
01 | Карасиков Михаил Кириллович: 39 / 46 | крестьянин - глава семьи
02 | Карасиков Ворфоломей Михайлович: 19 / 26 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Карасикова Прасковья Ивановна: - / 48 | крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Карасикова Аграфена Михайловна: - / 14 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
05 | Карасикова Авдотья Михайловна: - / 5 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Карасикова Пелагея Осиповна: - / 26 | крестьянка - жена Ворфоламея Михайловича [2]
07 | Карасиков Антон Варфоломеевич: - / 3 | крестьянин - сын Ворфоламея Михайловича [2]
08 | Карасиков Тимофей Михайлович: 4 / 11 | крестьянин - сын главы семьи [1]
09 | Карасикова Аксинья Варфоломеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Ворфоламея Михайловича [2]
10 | Карасикова Екатерина Варфоломеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Ворфоламея Михайловича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1847 ст.

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