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Карасикова Авдотья Михайловна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Карасикова Авдотья Михайловна
Пол
жен
Номер записи
1924
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1487
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 14
01 | Карасиков Михаил Кириллович: 39 / 46 | крестьянин - глава семьи
02 | Карасиков Ворфоломей Михайлович: 19 / 26 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Карасикова Прасковья Ивановна: - / 48 | крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Карасикова Аграфена Михайловна: - / 14 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
05 | Карасикова Авдотья Михайловна: - / 5 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Карасикова Пелагея Осиповна: - / 26 | крестьянка - жена Ворфоламея Михайловича [2]
07 | Карасиков Антон Варфоломеевич: - / 3 | крестьянин - сын Ворфоламея Михайловича [2]
08 | Карасиков Тимофей Михайлович: 4 / 11 | крестьянин - сын главы семьи [1]
09 | Карасикова Аксинья Варфоломеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Ворфоламея Михайловича [2]
10 | Карасикова Екатерина Варфоломеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Ворфоламея Михайловича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1853 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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