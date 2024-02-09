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Чижикова Прасковья Тимофеевна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Чижикова Прасковья Тимофеевна
Пол
жен
Номер записи
1917
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
13
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь главы семьи [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1487
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 13
01 | Чижиков Тимофей Иванович: 51 / 58 | крестьянин - глава семьи
02 | Чижиков Кузьма Тимофеевич: 8 / 15 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Чижиков Ефим Тимофеевич: 5 / 13 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Чижикова Акулина Прохоровна: - / 39 | крестьянка - вторая жена главы семьи [1]
05 | Чижикова Дарья Тимофеевна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Чижикова Пелагея Тимофеевна: - / 9 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Чижикова Прасковья Тимофеевна: - / 7 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Чижикова Матрена Тимофеевна: - / 4 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Чижикова Таиса Тимофеевна: - / 1 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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