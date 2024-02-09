Чижиков Тимофей Иванович
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Чижиков Тимофей Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1911
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 13
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 51
- Возраст по текущей РС
- 58
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1487
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 13
01 | Чижиков Тимофей Иванович: 51 / 58 | крестьянин - глава семьи
02 | Чижиков Кузьма Тимофеевич: 8 / 15 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Чижиков Ефим Тимофеевич: 5 / 13 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Чижикова Акулина Прохоровна: - / 39 | крестьянка - вторая жена главы семьи [1]
05 | Чижикова Дарья Тимофеевна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Чижикова Пелагея Тимофеевна: - / 9 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Чижикова Прасковья Тимофеевна: - / 7 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Чижикова Матрена Тимофеевна: - / 4 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Чижикова Таиса Тимофеевна: - / 1 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1800 ст.
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