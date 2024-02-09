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Чижиков Тимофей Иванович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Чижиков Тимофей Иванович
Пол
муж
Номер записи
1911
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
13
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
51
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1487
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 13
01 | Чижиков Тимофей Иванович: 51 / 58 | крестьянин - глава семьи
02 | Чижиков Кузьма Тимофеевич: 8 / 15 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Чижиков Ефим Тимофеевич: 5 / 13 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Чижикова Акулина Прохоровна: - / 39 | крестьянка - вторая жена главы семьи [1]
05 | Чижикова Дарья Тимофеевна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Чижикова Пелагея Тимофеевна: - / 9 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
07 | Чижикова Прасковья Тимофеевна: - / 7 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Чижикова Матрена Тимофеевна: - / 4 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Чижикова Таиса Тимофеевна: - / 1 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1800 ст.

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