Кочеткова Авдотья Семеновна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Кочеткова Авдотья Семеновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1909
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 12
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- жена Федора Агаповича [4]
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1487
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 12
01 | Кочетков Филип Иванович: 38 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Кочетков Иван Филипович: 2 недели / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Кочетков Агап Иванович: 36 / - | крестьянин - брат главы семейства [1]
04 | Кочетков Федор Агапович: 7 / - | крестьянин - сын Агапа Иванович [3]
05 | Кочетков Родион Иванович: 32 / - | крестьянин - брат главы семейства [1]
06 | Кочетков Сергей Родионович: - / 2 | крестьянин - сын Родиона Ивановича [5]
07 | Кочеткова Прасковья Кузьминична: - / 43 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Кочеткова Авдотья Филипповна: - / 14 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Кочеткова Дарья Савельевна: - / 43 | крестьянка - жена Агапа Иванович [3]
10 | Кочеткова Прасковья Агаповна: - / 12 | крестьянка - дочь Агапа Иванович [3]
11 | Кочеткова Авдотья Семеновна: - / 19 | крестьянка - жена Федора Агаповича [4]
12 | Кочеткова Прасковья Дмитриевна: - / 32 | крестьянка - жена Родиона Ивановича [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1839 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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