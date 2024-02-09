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Кочетков Сергей Родионович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Кочетков Сергей Родионович
Пол
муж
Номер записи
1904
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Родиона Ивановича [5]
Дата рождения, указанная в РС
26.06.1855
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1487
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 12
01 | Кочетков Филип Иванович: 38 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Кочетков Иван Филипович: 2 недели / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Кочетков Агап Иванович: 36 / - | крестьянин - брат главы семейства [1]
04 | Кочетков Федор Агапович: 7 / - | крестьянин - сын Агапа Иванович [3]
05 | Кочетков Родион Иванович: 32 / - | крестьянин - брат главы семейства [1]
06 | Кочетков Сергей Родионович: - / 2 | крестьянин - сын Родиона Ивановича [5]
07 | Кочеткова Прасковья Кузьминична: - / 43 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Кочеткова Авдотья Филипповна: - / 14 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Кочеткова Дарья Савельевна: - / 43 | крестьянка - жена Агапа Иванович [3]
10 | Кочеткова Прасковья Агаповна: - / 12 | крестьянка - дочь Агапа Иванович [3]
11 | Кочеткова Авдотья Семеновна: - / 19 | крестьянка - жена Федора Агаповича [4]
12 | Кочеткова Прасковья Дмитриевна: - / 32 | крестьянка - жена Родиона Ивановича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
26.06.1855 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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