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Кочетков Иван Филипович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Кочетков Иван Филипович
Пол
муж
Номер записи
1900
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
2 недели
Причина выбытия
умер
Год убытия
1852
Год рождения вычисленный
1858
Год смерти
1852
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1487
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 12
01 | Кочетков Филип Иванович: 38 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Кочетков Иван Филипович: 2 недели / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Кочетков Агап Иванович: 36 / - | крестьянин - брат главы семейства [1]
04 | Кочетков Федор Агапович: 7 / - | крестьянин - сын Агапа Иванович [3]
05 | Кочетков Родион Иванович: 32 / - | крестьянин - брат главы семейства [1]
06 | Кочетков Сергей Родионович: - / 2 | крестьянин - сын Родиона Ивановича [5]
07 | Кочеткова Прасковья Кузьминична: - / 43 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Кочеткова Авдотья Филипповна: - / 14 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Кочеткова Дарья Савельевна: - / 43 | крестьянка - жена Агапа Иванович [3]
10 | Кочеткова Прасковья Агаповна: - / 12 | крестьянка - дочь Агапа Иванович [3]
11 | Кочеткова Авдотья Семеновна: - / 19 | крестьянка - жена Федора Агаповича [4]
12 | Кочеткова Прасковья Дмитриевна: - / 32 | крестьянка - жена Родиона Ивановича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1858 ст.
Дата смерти
Вычислено 1852 ст.

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