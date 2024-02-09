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Чепелева Ульяна Савельевна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Чепелева Ульяна Савельевна
Пол
жен
Номер записи
1897
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
14
Родственная связь
жена Андрияна Прохоровича [5]
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1486
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 11
01 | Чепелев Прохор Сазонович: 48 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Чепелев Григорий Прохорович: 23 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Чепелев Гаврила Григорьевич: - / 5 | крестьянин - сын Григория Прохорович [2]
04 | Чепелев Тит Григорьевич: - / 2 | крестьянин - сын Григория Прохорович [2]
05 | Чепелев Андреян Прохорович: 12 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Чепелев Степан Прохорович: 6 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Чепелев Иван Васильевич: 49 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
08 | Чепелев Петр Иванович: 4 / - | крестьянин - сын Ивана Васильевича [7]
09 | Чепелев Трофим Евсеевич: 15 / - | крестьянин - племянник Ивана Васильевича [7]
10 | Чепелев Афанасий Фролович: 8 / - | крестьянин - племянник Ивана Васильевича [7]
11 | Чепелев Федор Фролович: 3 / - | крестьянин - племянник Ивана Васильевича [7]
12 | Чепелева Марья Ивановна: - / 53 | крестьянка - жена главы семьи [1]
13 | Чепелева Мавра Михайловна: - / 30 | крестьянка - жена Григория Прохорович [2]
14 | Чепелева Ульяна Савельевна: - / 28 | крестьянка - жена Андрияна Прохоровича [5]
15 | Чепелева Екатерина Федоровна: - / 53 | крестьянка - жена Ивана Васильевича [7]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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