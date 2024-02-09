Чепелев Григорий Прохорович
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Чепелев Григорий Прохорович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1885
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 11
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1486
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 11
01 | Чепелев Прохор Сазонович: 48 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Чепелев Григорий Прохорович: 23 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Чепелев Гаврила Григорьевич: - / 5 | крестьянин - сын Григория Прохорович [2]
04 | Чепелев Тит Григорьевич: - / 2 | крестьянин - сын Григория Прохорович [2]
05 | Чепелев Андреян Прохорович: 12 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Чепелев Степан Прохорович: 6 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
07 | Чепелев Иван Васильевич: 49 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
08 | Чепелев Петр Иванович: 4 / - | крестьянин - сын Ивана Васильевича [7]
09 | Чепелев Трофим Евсеевич: 15 / - | крестьянин - племянник Ивана Васильевича [7]
10 | Чепелев Афанасий Фролович: 8 / - | крестьянин - племянник Ивана Васильевича [7]
11 | Чепелев Федор Фролович: 3 / - | крестьянин - племянник Ивана Васильевича [7]
12 | Чепелева Марья Ивановна: - / 53 | крестьянка - жена главы семьи [1]
13 | Чепелева Мавра Михайловна: - / 30 | крестьянка - жена Григория Прохорович [2]
14 | Чепелева Ульяна Савельевна: - / 28 | крестьянка - жена Андрияна Прохоровича [5]
15 | Чепелева Екатерина Федоровна: - / 53 | крестьянка - жена Ивана Васильевича [7]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1827 ст.
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