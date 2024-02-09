Горюнова Прасковья Федоровна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Горюнова Прасковья Федоровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1875
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 10
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- дочь Федора Игнатьевича [4]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1485
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 10
01 | Горюнов Прохор Степанович: 52 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Горюнов Иван Прохорович: 18 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Горюнов Игнат Васильевич: 33 / - | крестьянин - пасынок главы семьи [1]
04 | Горюнов Федор Игнатович: 14 / - | крестьянин - сын Игната Васильевича [3]
05 | Горюнов Яков Игнатович: новорожден / 5 | крестьянин - сын Игната Васильевича [3]
06 | Горюнова Наталья Ильинична: - / 23 | крестьянка - жена Ивана Прохоровича [2]
07 | Горюнова Евгения Ивановна: - / 2 | крестьянка - дочь Ивана Прохоровича [2]
08 | Горюнова Акулина Семеновна: - / 45 | крестьянка - жена Игната Васильевича [3]
09 | Горюнова Афимья Игнатьевна: - / 13 | крестьянка - дочь Игната Васильевича [3]
10 | Горюнова Александра Игнатьевна: - / 10 | крестьянка - дочь Игната Васильевича [3]
11 | Горюнова Анисья Игнатьевна: - / 8 | крестьянка - дочь Игната Васильевича [3]
12 | Горюнова Марья Архиповна: - / 12 | крестьянка - падчерица Игната Васильевича [3]
13 | Горюнова Лукерья Самсоновна: - / 20 | крестьянка - жена Федора Игнатьевича [4]
14 | Горюнова Прасковья Федоровна: - / 1 | крестьянка - дочь Федора Игнатьевича [4]
15 | Горюнов Артем Васильевич: 26 / - | крестьянин - пасынок главы семьи [1]
16 | Горюнов Иван Артемович: 5 / - | крестьянин - сын Артема Васильевич [15]
17 | Горюнов Устин Артемович: 1 / - | крестьянин - сын Артема Васильевич [15]
18 | Горюнова Васса Петровна: - / 31 | крестьянка - жена Артема Васильевич [15]
19 | Горюнова Матрона Артемовна: - / 13 | крестьянка - дочь Артема Васильевич [15]
20 | Горюнова Александра Артемовна: - / 8 | крестьянка - дочь Артема Васильевич [15]
21 | Горюнова Дарья Артемовна: - / 5 | крестьянка - дочь Артема Васильевич [15]
22 | Горюнова Мария Артемовна: - / 2 | крестьянка - дочь Артема Васильевич [15]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1857 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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