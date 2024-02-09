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Котова Ольга Астафьевна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Котова Ольга Астафьевна
Пол
жен
Номер записи
1861
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Якова Денисовича [5]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1485
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 9
01 | Котов Денис Захарович: 72 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Котов Николай Денисович: 42 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Котов Илья Николаевич: 10 / - | крестьянин - сын Николая Денисовича [2]
04 | Котов Ворфоломей Николаевич: - / 7 | крестьянин - сын Николая Денисовича [2]
05 | Котов Яков Денисович: 26 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Котова Лукерья Федоровна: - / 48 | крестьянка - жена Николая Денисовича [2]
07 | Котова Авдотья Николаевна: - / 18 | крестьянка - дочь Николая Денисовича [2]
08 | Котова Ольга Астафьевна: - / 25 | крестьянка - жена Якова Денисовича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1833 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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