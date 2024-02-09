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Котов Ворфоломей Николаевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Котов Ворфоломей Николаевич
Пол
муж
Номер записи
1857
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Николая Денисовича [2]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1485
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 9
01 | Котов Денис Захарович: 72 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Котов Николай Денисович: 42 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Котов Илья Николаевич: 10 / - | крестьянин - сын Николая Денисовича [2]
04 | Котов Ворфоломей Николаевич: - / 7 | крестьянин - сын Николая Денисовича [2]
05 | Котов Яков Денисович: 26 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Котова Лукерья Федоровна: - / 48 | крестьянка - жена Николая Денисовича [2]
07 | Котова Авдотья Николаевна: - / 18 | крестьянка - дочь Николая Денисовича [2]
08 | Котова Ольга Астафьевна: - / 25 | крестьянка - жена Якова Денисовича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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