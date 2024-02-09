Котов Денис Захарович
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Котов Денис Захарович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1854
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 9
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 72
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1485
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 9
01 | Котов Денис Захарович: 72 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Котов Николай Денисович: 42 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Котов Илья Николаевич: 10 / - | крестьянин - сын Николая Денисовича [2]
04 | Котов Ворфоломей Николаевич: - / 7 | крестьянин - сын Николая Денисовича [2]
05 | Котов Яков Денисович: 26 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Котова Лукерья Федоровна: - / 48 | крестьянка - жена Николая Денисовича [2]
07 | Котова Авдотья Николаевна: - / 18 | крестьянка - дочь Николая Денисовича [2]
08 | Котова Ольга Астафьевна: - / 25 | крестьянка - жена Якова Денисовича [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1778 ст.
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