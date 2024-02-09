Болакина Настасья Ионовна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Болакина Настасья Ионовна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1853
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 8
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Егора Петровича [5]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1485
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 8
01 | Болакин Петр Алексеевич: 71 / 78 | крестьянин - глава семьи
02 | Болакин Петр Алексеевич: 47 / 54 | крестьянин - брат главы семьи [1]
03 | Болакина Настасья Елисеевна: - / 61 | крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Болакина Екатерина Григорьевна: - / 57 | крестьянка - жена Петра Алексеевича [2]
05 | Болакин Егор Петрович: 13 / - | крестьянин - сын Петра Алексеевича [2]
06 | Болакин Данила Егорович: новорожден / 1 мес | крестьянин - сын Егора Петровича [5]
07 | Болакина Настасья Ионовна: - / 20 | крестьянка - жена Егора Петровича [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1838 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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