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Болакин Данила Егорович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Болакин Данила Егорович
Пол
муж
Номер записи
1852
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Егора Петровича [5]
Возраст по прошлой РС
новорожден
Возраст по текущей РС
1 мес
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1485
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 8
01 | Болакин Петр Алексеевич: 71 / 78 | крестьянин - глава семьи
02 | Болакин Петр Алексеевич: 47 / 54 | крестьянин - брат главы семьи [1]
03 | Болакина Настасья Елисеевна: - / 61 | крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Болакина Екатерина Григорьевна: - / 57 | крестьянка - жена Петра Алексеевича [2]
05 | Болакин Егор Петрович: 13 / - | крестьянин - сын Петра Алексеевича [2]
06 | Болакин Данила Егорович: новорожден / 1 мес | крестьянин - сын Егора Петровича [5]
07 | Болакина Настасья Ионовна: - / 20 | крестьянка - жена Егора Петровича [5]
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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