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Болакина Екатерина Григорьевна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Болакина Екатерина Григорьевна
Пол
жен
Номер записи
1850
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
8
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Петра Алексеевича [2]
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1484
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 8
01 | Болакин Петр Алексеевич: 71 / 78 | крестьянин - глава семьи
02 | Болакин Петр Алексеевич: 47 / 54 | крестьянин - брат главы семьи [1]
03 | Болакина Настасья Елисеевна: - / 61 | крестьянка - жена главы семьи [1]
04 | Болакина Екатерина Григорьевна: - / 57 | крестьянка - жена Петра Алексеевича [2]
05 | Болакин Егор Петрович: 13 / - | крестьянин - сын Петра Алексеевича [2]
06 | Болакин Данила Егорович: новорожден / 1 мес | крестьянин - сын Егора Петровича [5]
07 | Болакина Настасья Ионовна: - / 20 | крестьянка - жена Егора Петровича [5]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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