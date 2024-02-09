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Овсянникова Федора Артамоновна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Овсянникова Федора Артамоновна
Пол
жен
Номер записи
1846
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
дочь Артамона Антоновича [3]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1484
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 7
01 | Овсянников Григорий Федорович: 53 / 60 | крестьянин - глава семьи
02 | Овсянников Иван Алексеевич: 12 / - | крестьянин - внук главы семьи [1]
03 | Овсянников Артамон Антонович: 30 / 37 | крестьянин - приемный сын Аникея Григорьевича [1]
04 | Овсянников Ефим Артамонович: 5 / 12 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
05 | Овсянников Василий Артамонович: 3 / 10 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
06 | Овсянников Трофим Артамонович: - / 3 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
07 | Овсянников Лавр Артамонович: новорожден / 0,5 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
08 | Овсянникова Авдотья Елисеевна: - / 57 | крестьянка - жена Григория Федоровича [1]
09 | Овсянникова Прасковья Григорьевна: - / 10 | крестьянка - жена Григория Федоровича [1]
10 | Овсянникова Анна Григорьевна: - / 5 | крестьянка - жена Григория Федоровича [1]
11 | Овсянникова Дарья Петровна: - / 36 | крестьянка - жена Артамона Антоновича [3]
12 | Овсянникова Федора Артамоновна: - / 6 | крестьянка - дочь Артамона Антоновича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1852 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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