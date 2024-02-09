Овсянников Артамон Антонович
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Овсянников Артамон Антонович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1837
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 7
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- приемный сын Аникея Григорьевича [1]
- Возраст по прошлой РС
- 30
- Возраст по текущей РС
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1484
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 7
01 | Овсянников Григорий Федорович: 53 / 60 | крестьянин - глава семьи
02 | Овсянников Иван Алексеевич: 12 / - | крестьянин - внук главы семьи [1]
03 | Овсянников Артамон Антонович: 30 / 37 | крестьянин - приемный сын Аникея Григорьевича [1]
04 | Овсянников Ефим Артамонович: 5 / 12 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
05 | Овсянников Василий Артамонович: 3 / 10 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
06 | Овсянников Трофим Артамонович: - / 3 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
07 | Овсянников Лавр Артамонович: новорожден / 0,5 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
08 | Овсянникова Авдотья Елисеевна: - / 57 | крестьянка - жена Григория Федоровича [1]
09 | Овсянникова Прасковья Григорьевна: - / 10 | крестьянка - жена Григория Федоровича [1]
10 | Овсянникова Анна Григорьевна: - / 5 | крестьянка - жена Григория Федоровича [1]
11 | Овсянникова Дарья Петровна: - / 36 | крестьянка - жена Артамона Антоновича [3]
12 | Овсянникова Федора Артамоновна: - / 6 | крестьянка - дочь Артамона Антоновича [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1821 ст.
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