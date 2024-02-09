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Овсянников Артамон Антонович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Овсянников Артамон Антонович
Пол
муж
Номер записи
1837
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
7
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
приемный сын Аникея Григорьевича [1]
Возраст по прошлой РС
30
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1484
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 7
01 | Овсянников Григорий Федорович: 53 / 60 | крестьянин - глава семьи
02 | Овсянников Иван Алексеевич: 12 / - | крестьянин - внук главы семьи [1]
03 | Овсянников Артамон Антонович: 30 / 37 | крестьянин - приемный сын Аникея Григорьевича [1]
04 | Овсянников Ефим Артамонович: 5 / 12 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
05 | Овсянников Василий Артамонович: 3 / 10 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
06 | Овсянников Трофим Артамонович: - / 3 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
07 | Овсянников Лавр Артамонович: новорожден / 0,5 | крестьянин - сын Артамона Антоновича [3]
08 | Овсянникова Авдотья Елисеевна: - / 57 | крестьянка - жена Григория Федоровича [1]
09 | Овсянникова Прасковья Григорьевна: - / 10 | крестьянка - жена Григория Федоровича [1]
10 | Овсянникова Анна Григорьевна: - / 5 | крестьянка - жена Григория Федоровича [1]
11 | Овсянникова Дарья Петровна: - / 36 | крестьянка - жена Артамона Антоновича [3]
12 | Овсянникова Федора Артамоновна: - / 6 | крестьянка - дочь Артамона Антоновича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1821 ст.

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