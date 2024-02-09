Веневцова Марья Андреевна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Веневцова Марья Андреевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1834
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 6
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена главы семьи [1]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1484
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 6
01 | Веневцов Алексей Федорович: 14 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Веневцов Абакум Васильевич: 54 / - | крестьянин - дядя главы семьи [1]
03 | Веневцов Лаврентий Абакумович: 15 / - | крестьянин - сын Абакума Васильевича [2]
04 | Веневцов Осип Абакумович: 11 / - | крестьянин - сын Абакума Васильевича [2]
05 | Веневцов Сергей Абакумович: 6 / - | крестьянин - сын Абакума Васильевича [2]
06 | Веневцов Акулина Алексеевна: - / 51 | крестьянка - мать главы семьи [1]
07 | Веневцова Ирина Алексеевна: - / 13 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Веневцова Марья Андреевна: - / 20 | крестьянка - жена главы семьи [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1838 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.