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Веневцов Алексей Федорович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Веневцов Алексей Федорович
Пол
муж
Номер записи
1827
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
6
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
14
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1484
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 6
01 | Веневцов Алексей Федорович: 14 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Веневцов Абакум Васильевич: 54 / - | крестьянин - дядя главы семьи [1]
03 | Веневцов Лаврентий Абакумович: 15 / - | крестьянин - сын Абакума Васильевича [2]
04 | Веневцов Осип Абакумович: 11 / - | крестьянин - сын Абакума Васильевича [2]
05 | Веневцов Сергей Абакумович: 6 / - | крестьянин - сын Абакума Васильевича [2]
06 | Веневцов Акулина Алексеевна: - / 51 | крестьянка - мать главы семьи [1]
07 | Веневцова Ирина Алексеевна: - / 13 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Веневцова Марья Андреевна: - / 20 | крестьянка - жена главы семьи [1]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1836 ст.

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