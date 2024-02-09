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Марчева Степанида Семеновна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Марчева Степанида Семеновна
Пол
жен
Номер записи
1824
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
дочь Семена Семеновича [4]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1483
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 5
01 | Марчев Прокофий Семенович: 39 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Марчев Давыд Прокофьевич: 1 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Марчев Евгений Прокофьевич: - / 4 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Марчев Семен Семенович: 30 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Марчев Симеон Семенович: 2 / - | крестьянин - сын Семена Семеновича [3]
06 | Марчева Прасковья Денисовна: - / 43 | крестьянка - жена Прокофия Семеновича [1]
07 | Марчева Ольга Прокофьевна: - / 24 | крестьянка - дочь Прокофия Семеновича [1]
08 | Марчева Марфа Прокофьевна: - / 17 | крестьянка - дочь Прокофия Семеновича [1]
09 | Марчева Авдотья Прокофьевна: - / 14 | крестьянка - дочь Прокофия Семеновича [1]
10 | Марчева Авдотья Прокофьевна: - / 12 | крестьянка - дочь Прокофия Семеновича [1]
11 | Марчева Фекла Прокофьевна: - / 1 | крестьянка - дочь Прокофия Семеновича [1]
12 | Марчева Акулина Михайловна: - / 38 | крестьянка - жена Семена Семеновича [4]
13 | Марчева Степанида Семеновна: - / 5 | крестьянка - дочь Семена Семеновича [4]
14 | Марчева Акулина Семеновна: - / 3 | крестьянка - дочь Семена Семеновича [4]
15 | Марчева Марья Семеновна: - / 1 | крестьянка - дочь Семена Семеновича [4]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1853 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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