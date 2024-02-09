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Марчев Семен Семенович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Марчев Семен Семенович
Пол
муж
Номер записи
1815
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
5
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
30
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1483
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 5
01 | Марчев Прокофий Семенович: 39 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Марчев Давыд Прокофьевич: 1 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Марчев Евгений Прокофьевич: - / 4 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Марчев Семен Семенович: 30 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Марчев Симеон Семенович: 2 / - | крестьянин - сын Семена Семеновича [3]
06 | Марчева Прасковья Денисовна: - / 43 | крестьянка - жена Прокофия Семеновича [1]
07 | Марчева Ольга Прокофьевна: - / 24 | крестьянка - дочь Прокофия Семеновича [1]
08 | Марчева Марфа Прокофьевна: - / 17 | крестьянка - дочь Прокофия Семеновича [1]
09 | Марчева Авдотья Прокофьевна: - / 14 | крестьянка - дочь Прокофия Семеновича [1]
10 | Марчева Авдотья Прокофьевна: - / 12 | крестьянка - дочь Прокофия Семеновича [1]
11 | Марчева Фекла Прокофьевна: - / 1 | крестьянка - дочь Прокофия Семеновича [1]
12 | Марчева Акулина Михайловна: - / 38 | крестьянка - жена Семена Семеновича [4]
13 | Марчева Степанида Семеновна: - / 5 | крестьянка - дочь Семена Семеновича [4]
14 | Марчева Акулина Семеновна: - / 3 | крестьянка - дочь Семена Семеновича [4]
15 | Марчева Марья Семеновна: - / 1 | крестьянка - дочь Семена Семеновича [4]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1820 ст.

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