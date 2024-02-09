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Сёмушкина Февронья Семеновна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Сёмушкина Февронья Семеновна
Пол
жен
Номер записи
1811
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
4
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Семена Андреановича [2]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1845
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1483
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 4
01 | Сёмушкин Дмитрий Андреанович: 59 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Сёмушкин Семен Андреанович: 38 / 45 | крестьянин - брат главы семьи [1]
03 | Сёмушкина Василиса Никифоровна: - / 67 | крестьянка - жена глава семьи [2]
04 | Сёмушкина Василиса Семеновна: - / 17 | крестьянка - дочь Семена Андреановича [2]
05 | Сёмушкина Матрена Семеновна: - / 15 | крестьянка - дочь Семена Андреановича [2]
06 | Сёмушкина Февронья Семеновна: - / 13 | крестьянка - дочь Семена Андреановича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1845 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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