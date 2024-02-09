Сёмушкина Василиса Никифоровна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Сёмушкина Василиса Никифоровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1808
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 4
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена глава семьи [2]
- Возраст по текущей РС
- 67
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1483
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 4
01 | Сёмушкин Дмитрий Андреанович: 59 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Сёмушкин Семен Андреанович: 38 / 45 | крестьянин - брат главы семьи [1]
03 | Сёмушкина Василиса Никифоровна: - / 67 | крестьянка - жена глава семьи [2]
04 | Сёмушкина Василиса Семеновна: - / 17 | крестьянка - дочь Семена Андреановича [2]
05 | Сёмушкина Матрена Семеновна: - / 15 | крестьянка - дочь Семена Андреановича [2]
06 | Сёмушкина Февронья Семеновна: - / 13 | крестьянка - дочь Семена Андреановича [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1791 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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