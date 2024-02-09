Сенчев Петр Ермолаевич
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Сенчев Петр Ермолаевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1801
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 3
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- сын Ермолая Петровича [10]
- Дата рождения, указанная в РС
- 16.06.1852
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1483
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 3
01 | Сенчев Архип Ильич: 39 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Сенчев Родион Архипович: 13 л. 3 мес / 20 л 7мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сенчев Влас Ильич: 35 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Сенчев Гаврила Власович: 13,5 / 20 л. 9 мес | крестьянин - сын Власа Ильича [3]
05 | Сенчев Евдоким Власович: 4 / - | крестьянин - сын Власа Ильича [3]
06 | Сенчева Мария Сергеевна: - / 20 | крестьянка - жена Родиона Архиповича [2]
07 | Сенчева Татьяна Власовна: - / 44 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
08 | Сенчева Татьяна Власовна: - / 10 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
09 | Сенчева Елена Власовна: - / 8 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
10 | Сенчев Ермолай Петрович: 30 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
11 | Сенчев Игнат Ермолаевич: - / 7 | крестьянин - сын Ермолая Петровича [10]
12 | Сенчев Петр Ермолаевич: - / 5 | крестьянин - сын Ермолая Петровича [10]
13 | Сенчева Авдотья Герасимовна: - / 37 | крестьянка - жена Ермолая Петровича [10]
14 | Сенчева Александра Ермолаевна: - / 15 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
15 | Сенчева Федосья Ермолаевна: - / 10 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
16 | Сенчева Неонила Ермолаевна: - / 1 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- 16.06.1852 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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