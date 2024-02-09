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Сенчев Петр Ермолаевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Сенчев Петр Ермолаевич
Пол
муж
Номер записи
1801
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
сын Ермолая Петровича [10]
Дата рождения, указанная в РС
16.06.1852
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1483
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 3
01 | Сенчев Архип Ильич: 39 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Сенчев Родион Архипович: 13 л. 3 мес / 20 л 7мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сенчев Влас Ильич: 35 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Сенчев Гаврила Власович: 13,5 / 20 л. 9 мес | крестьянин - сын Власа Ильича [3]
05 | Сенчев Евдоким Власович: 4 / - | крестьянин - сын Власа Ильича [3]
06 | Сенчева Мария Сергеевна: - / 20 | крестьянка - жена Родиона Архиповича [2]
07 | Сенчева Татьяна Власовна: - / 44 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
08 | Сенчева Татьяна Власовна: - / 10 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
09 | Сенчева Елена Власовна: - / 8 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
10 | Сенчев Ермолай Петрович: 30 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
11 | Сенчев Игнат Ермолаевич: - / 7 | крестьянин - сын Ермолая Петровича [10]
12 | Сенчев Петр Ермолаевич: - / 5 | крестьянин - сын Ермолая Петровича [10]
13 | Сенчева Авдотья Герасимовна: - / 37 | крестьянка - жена Ермолая Петровича [10]
14 | Сенчева Александра Ермолаевна: - / 15 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
15 | Сенчева Федосья Ермолаевна: - / 10 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
16 | Сенчева Неонила Ермолаевна: - / 1 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
16.06.1852 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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