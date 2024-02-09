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Сенчева Татьяна Власовна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Сенчева Татьяна Власовна
Пол
жен
Номер записи
1797
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Власа Ильича [2]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1482
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 3
01 | Сенчев Архип Ильич: 39 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Сенчев Родион Архипович: 13 л. 3 мес / 20 л 7мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сенчев Влас Ильич: 35 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Сенчев Гаврила Власович: 13,5 / 20 л. 9 мес | крестьянин - сын Власа Ильича [3]
05 | Сенчев Евдоким Власович: 4 / - | крестьянин - сын Власа Ильича [3]
06 | Сенчева Мария Сергеевна: - / 20 | крестьянка - жена Родиона Архиповича [2]
07 | Сенчева Татьяна Власовна: - / 44 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
08 | Сенчева Татьяна Власовна: - / 10 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
09 | Сенчева Елена Власовна: - / 8 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
10 | Сенчев Ермолай Петрович: 30 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
11 | Сенчев Игнат Ермолаевич: - / 7 | крестьянин - сын Ермолая Петровича [10]
12 | Сенчев Петр Ермолаевич: - / 5 | крестьянин - сын Ермолая Петровича [10]
13 | Сенчева Авдотья Герасимовна: - / 37 | крестьянка - жена Ермолая Петровича [10]
14 | Сенчева Александра Ермолаевна: - / 15 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
15 | Сенчева Федосья Ермолаевна: - / 10 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
16 | Сенчева Неонила Ермолаевна: - / 1 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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