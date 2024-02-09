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Сенчев Архип Ильич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Сенчев Архип Ильич
Пол
муж
Номер записи
1790
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
3
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
39
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1482
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 3
01 | Сенчев Архип Ильич: 39 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Сенчев Родион Архипович: 13 л. 3 мес / 20 л 7мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Сенчев Влас Ильич: 35 / - | крестьянин - брат главы семьи [1]
04 | Сенчев Гаврила Власович: 13,5 / 20 л. 9 мес | крестьянин - сын Власа Ильича [3]
05 | Сенчев Евдоким Власович: 4 / - | крестьянин - сын Власа Ильича [3]
06 | Сенчева Мария Сергеевна: - / 20 | крестьянка - жена Родиона Архиповича [2]
07 | Сенчева Татьяна Власовна: - / 44 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
08 | Сенчева Татьяна Власовна: - / 10 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
09 | Сенчева Елена Власовна: - / 8 | крестьянка - дочь Власа Ильича [2]
10 | Сенчев Ермолай Петрович: 30 / - | крестьянин - двоюродный брат главы семьи [1]
11 | Сенчев Игнат Ермолаевич: - / 7 | крестьянин - сын Ермолая Петровича [10]
12 | Сенчев Петр Ермолаевич: - / 5 | крестьянин - сын Ермолая Петровича [10]
13 | Сенчева Авдотья Герасимовна: - / 37 | крестьянка - жена Ермолая Петровича [10]
14 | Сенчева Александра Ермолаевна: - / 15 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
15 | Сенчева Федосья Ермолаевна: - / 10 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
16 | Сенчева Неонила Ермолаевна: - / 1 | крестьянка - дочь Ермолая Петровича [10]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.

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