Казачкова Мирья Васильевна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Казачкова Мирья Васильевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1788
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 2
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 17
- Родственная связь
- жена Евтея Никитича [14]
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1482
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 2
01 | Казачков Кузьма Никитич: 53 / 60г 4м | крестьянин - глава семьи
02 | Казачков Емельян Кузьмич: 29 / 36 лет 4 мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Казачков Егор Емельянович: 3 / 10 лет 5мес | крестьянин - сын Емельяна Кузьмича [2]
04 | Казачков Егор Емельянович: новорожден / 3 | крестьянин - сын Емельяна Кузьмича [2]
05 | Казачков Фома Емельянович: - / 2г 3 мес | крестьянка - сын Емельяна Кузьмича [2]
06 | Казачкова Агафья Григорьевна: - / 47 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Казачкова Афимия Кузьминична: - / 16 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Казачкова Елизавета Григорьевна: - / 40 | крестьянка - жена Емельяна Кузьмича [2]
09 | Казачкова Федосия Емельяновна: - / 17 | крестьянка - дочь Емельяна Кузьмича [2]
10 | Казачков Митрофан Кузьмич: 9 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
11 | Казачков Андрей Кузьмич: 7 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
12 | Казачков Алексей Кузьмич: 0,5 / 7 лет 10 мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
13 | Казачков Никандр Кузьмич: - / 3 г 4 мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
14 | Казачков Евтей Никитич: 49 / 56 л. 4 мес | крестьянин - брат главы семьи [1]
15 | Казачков Игнат Ларионович: 11 / 18 л 10 мес | крестьянин - племянник главы семьи [1]
16 | Казачков Кирей Ларионович: 9 / 16 л 5 мес | крестьянин - племянник главы семьи [1]
17 | Казачкова Мирья Васильевна: - / 48 | крестьянка - жена Евтея Никитича [14]
18 | Казачкова Елизавета денисовна: - / 19 | крестьянка - жена Игната Ларионовича [15]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1810 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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