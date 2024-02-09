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Казачков Егор Емельянович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Казачков Егор Емельянович
Пол
муж
Номер записи
1774
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
2
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Емельяна Кузьмича [2]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
10 лет 5мес
Год рождения вычисленный
1847
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1481
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 2
01 | Казачков Кузьма Никитич: 53 / 60г 4м | крестьянин - глава семьи
02 | Казачков Емельян Кузьмич: 29 / 36 лет 4 мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Казачков Егор Емельянович: 3 / 10 лет 5мес | крестьянин - сын Емельяна Кузьмича [2]
04 | Казачков Егор Емельянович: новорожден / 3 | крестьянин - сын Емельяна Кузьмича [2]
05 | Казачков Фома Емельянович: - / 2г 3 мес | крестьянка - сын Емельяна Кузьмича [2]
06 | Казачкова Агафья Григорьевна: - / 47 | крестьянка - жена главы семьи [1]
07 | Казачкова Афимия Кузьминична: - / 16 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
08 | Казачкова Елизавета Григорьевна: - / 40 | крестьянка - жена Емельяна Кузьмича [2]
09 | Казачкова Федосия Емельяновна: - / 17 | крестьянка - дочь Емельяна Кузьмича [2]
10 | Казачков Митрофан Кузьмич: 9 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
11 | Казачков Андрей Кузьмич: 7 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
12 | Казачков Алексей Кузьмич: 0,5 / 7 лет 10 мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
13 | Казачков Никандр Кузьмич: - / 3 г 4 мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
14 | Казачков Евтей Никитич: 49 / 56 л. 4 мес | крестьянин - брат главы семьи [1]
15 | Казачков Игнат Ларионович: 11 / 18 л 10 мес | крестьянин - племянник главы семьи [1]
16 | Казачков Кирей Ларионович: 9 / 16 л 5 мес | крестьянин - племянник главы семьи [1]
17 | Казачкова Мирья Васильевна: - / 48 | крестьянка - жена Евтея Никитича [14]
18 | Казачкова Елизавета денисовна: - / 19 | крестьянка - жена Игната Ларионовича [15]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1847 ст.

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