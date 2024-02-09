Лебедева Прасковья Авдеевна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Лебедева Прасковья Авдеевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1769
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 1
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- дочь Авдея Самсоновича [5]
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1843
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1481
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 1
01 | Лебедев Иван Петрович: 36 / 43г. 4 мес | крестьянин - глава семьи
02 | Лебедев Самсон Иванович: 14 / 21г. 5 мес | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Лебедев Нефед Иванович: 9 / 16г. 5мес. | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Лебедев Никифор Иванович: - / 2 г. 7 мес. | крестьянин - сын главы семьи [1]
05 | Лебедев Авдей Самсонович: 35 / 42г. 4мес | крестьянин - племянник главы семьи [1]
06 | Лебедев Петр Авдеевич: - / 1 г. 7 мес. | крестьянин - сын Авдея Самсоновича [5]
07 | Лебедева Александра Михайловна: - / 43 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Лебедева Секлетинья Ивановна: - / 17 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
09 | Лебедева Афросинья Ивановна: - / 6 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
10 | Лебедева Феврония Прохоровна: - / 21 | крестьянка - жена Самсона Ивановича [2]
11 | Лебедева Прасковья Ивановна: - / 41 | крестьянка - жена Авдея Самсоновича [5]
12 | Лебедева Авдотья Авдеевна: - / 16 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
13 | Лебедева Прасковья Авдеевна: - / 15 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
14 | Лебедева Аксинья Авдеевна: - / 8 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
15 | Лебедева Прасковья Авдеевна: - / 4 | крестьянка - дочь Авдея Самсоновича [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1843 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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